STF mantém cancelados 3,4 milhões de títulos de eleitor sem biometria

Por 7 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) negou na quarta-feira, 26, um pedido para permitir que eleitores que tiveram o título cancelado por falta de cadastramento biométrico votassem na próxima eleição. O cancelamento afetou cerca de 3,4 milhões de pessoas, segundo a Justiça Eleitoral.

Entre 2016 e 2018, foi realizado um processo de revisão do eleitorado no qual ocorreu o cadastramento biométrico. Quem não compareceu aos cartórios eleitorais nos municípios onde houve o procedimento teve o título de eleitor cancelado.

O pedido para permitir o voto deste grupo foi apresentado pelo PSB que alegou que, como a maioria dos eleitores que teve o título cancelado está no Nordeste e Norte, a medida penalizava cidadãos das regiões mais pobres que podem não ter tido acesso à informação sobre o processo de cadastramento biométrico.

O relator do processo, o ministro Luís Roberto Barroso, argumentou que o cancelamento não fere a Constituição e afirmou que não há indícios de que a medida prejudicou um determinado grupo de pessoas ou pode causar prejuízo para algum candidato ou partido. Ele disse ainda que a atualização do cadastro de eleitores é necessária para manter a confiabilidade das eleições.

Barroso destacou que a liberação do voto para essas pessoas agora pode gerar um caos no processo eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) argumentou que não há tempo hábil para incluir os dados destes eleitores nas urnas eletrônicas.

O voto do relator foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Já Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio votaram a favor do pedido para liberar a votação dos eleitores que tiveram o título cancelado.

Lewandowski argumentou que a exclusão destas pessoas pode afetar o resultado eleitoral. “Nas últimas eleições presidenciais, a diferença entre a candidata vencedora e o segundo colocado ficou em aproximadamente 3,5 milhões de votos”, destacou.

Celso de Mello e a presidente do TSE, Rosa Weber, se declararam suspeitos de atuar no processo e não participaram do julgamento.

O cancelamento de títulos cujos eleitores não fizeram a biometria, provocou confusão nos eleitores de Bragança, que foram ao cartório procurar por informações sobre estarem fora da votação este ano. Na cidade não haverá votação através do sistema digital, fato que só deve ocorrer em 2020. Portanto, todos os eleitores estão aptos, segundo a Justiça Eleitoral.