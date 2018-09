Projeto Guardiã Maria da Penha recebe viatura exclusiva para atendimentos

O projeto “Guardiã Maria da Penha” passa a contar com um acompanhamento mais efetivo por parte da Guarda Civil Municipal, após a designação de uma viatura para atender apenas as mulheres assistidas pelo o projeto. Segundo o secretário Alexsandro Olegário, que fez a escala para atender o projeto, foram montadas duas guardas municipais que estarão em dias alternados fazendo visitas programadas às assistidas pelo projeto e intercalando com o trabalho administrativo. Uma sala exclusiva ao projeto está em fase de acabamento.

A GCM Valença explicou que as visitas são designadas por encaminhamento do Ministério Público. Para fazer parte do projeto, a vítima registra a ocorrência, o caso é encaminhado à Justiça e passa por uma seleção no Ministério Público que encaminha as vítimas ao projeto. “Nós fazemos uma pasta e classificamos a gravidade de risco do caso como vermelho, amarelo e verde e, de acordo com esse grau, a partir de agora com a viatura exclusiva, será feito o acompanhamento mais frequente, principalmente dos casos classificados como vermelho” disse.

Desde 2018 o descumprimento de medida protetiva passou a tipificar um crime com pena de prisão para o agressor. Inclusive na semana passada, dois homens foram presos por descumprimento dessas medidas.

A Guarda Civil Municipal orienta a população para que mulheres vítimas de agressões ou ameaças, mesmo não assistidas pelo projeto, entrem em contato através do telefone 153, que uma viatura de plantão irá prontamente atender o caso.