Luan Santana é atração principal da festa da 102 FM

A rádio 102 FM promove no dia 14 de outubro uma grande festa para comemorar os 31 anos da emissora. Com início previsto para 14h, tem como atração principal o show do artista Luan Santana, além de 15 shows com artistas locais e regionais que vão se apresentar na passarela Chico Zamper, onde serão montados dois palcos ao lado da Concha Acústica.

Na quarta-feira, 26, a GB recebeu a visita do diretor da rádio, Victor Hugo Chedid, acompanhado de dois dos mais antigos funcionários: o apresentador e jornalista Angelito Neto e o jornalista e um dos melhores locutores esportivos de Bragança, Ricardo de Oliveira. O diretor revelou à reportagem que o evento se tornou uma tradição na cidade. Para as comemorações a emissora organizou uma grande estrutura de som, iluminação, dois palcos, seguranças, bombeiros civis, banheiros químicos, ambulância e equipes de apoio. A realização desta festa é da 102 FM e conta com a organização da 3C produções. Segundo Victor Hugo, a rádio não irá explorar o comércio no local, deixando a venda de alimentos para ambulantes cadastrados na prefeitura, fomentando a economia local.

O diretor disse ainda que “o aniversário é da rádio, mas quem ganha é o ouvinte” revelando que desde o dia 27 de setembro a rádio sorteia brindes ao longo de toda a programação e também realizará o sorteio para que 16 ouvintes conheçam o cantor Luan Santana. A forma do sorteio será divulgada ao longo da programação, que terá um ‘Especial 31 Anos’, que entra na grade das 17h às 18h e terá o revezamento entre os locutores da rádio.

Desde que assumiu o comando da rádio, Victor Hugo segue antenado nas novidades nacionais e internacionais e traz inovações, sempre pensando nos colaboradores e ouvintes, como campanhas específicas de Dia das Mães, Pais, Natal, sorteios de brindes e esportiva.

Programação do evento – O show de Luan Santana, carro chefe do evento, está previsto para às 20h30. Antes dele, shows regionais e locais com a dupla Du e Michel, Dan Castro, David Villa, Dany Berranteira, Ricardinho Bertin, Rico e Ruan e Paulo Cremona. A música eletrônica também terá espaço com a apresentação do D`J Juninho JJ durante os intervalos das atrações. “Será um domingo destinado ao entretenimento com vários estilos musicais, sorteio de brindes e interação dos locutores e colaboradores da 102 FM”, concluiu o diretor.

A organização do evento estima um grande público e convida todos para comemorar juntos os 31 anos da 102 FM que será em espaço aberto e totalmente gratuito com início previsto para as 14h.

História – Fundada em 1987 a Emissoras Interioranas Ltda. 102 FM, iniciou suas transmissões em 6 de outubro do mesmo ano e por alguns meses ficou operando em caráter experimental, tocando apenas músicas.

Uma das pioneiras na transmissão de futebol em frequência modulada, a rádio foi a única emissora de Bragança que acompanhou o Clube Atlético Bragantino nas partidas da CONMENBOL, torneio disputado entre times sul-americanos e nos dois amistosos do clube no Japão. Atualmente a 102 FM não acompanha só o Clube Atlético Bragantino, mas dá cobertura a todos os esportes da cidade e região, entre eles o futebol amador.

Com uma equipe de jornalistas antenada a rádio tem um trabalho atuante e prestativo, mostrando todos os acontecimentos de Bragança Paulista e das 35 cidades que estão dentro da abrangência da emissora, e que somam mais de 1 milhão de ouvintes.

Com uma programação eclética, a emissora procura atender aos ouvintes que buscam por músicas diferenciadas e varia com programas que vão desde o sertanejo contemporâneo ao universitário; do samba raiz ao pagode; da nova MPB aos clássicos da música popular brasileira; do rock a dance music de todos os tempos.

Desde a sua fundação, a 102 FM traz como prioridade uma programação musical de qualidade e pela prestação de serviço.