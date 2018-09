Urnas eletrônicas preparadas em Bragança

A Justiça Eleitoral concluiu durante a semana os procedimentos de geração de mídias das 329 urnas eletrônicas disponibilizadas para as eleições gerais, que ocorrem no dia 7 de outubro, já contabilizadas as de contingência (reserva). Neste pleito, 125.232 eleitores bragantinos tem 42 locais de votação que abrigam 284 seções. A outra zona eleitoral da cidade, a 298ª, tem 50 seções com 15% do eleitorado local e também os de Vargem, Tuiuti e Pedra Bela. A gravação de cada cartão de memória demorou cerca de dois minutos.

Finalizada a geração das mídias, teve início a preparação das urnas, que devem ser finalizadas neste final de semana. Todos os equipamentos serão lacrados e na antevéspera da eleição, na sexta-feira, dia 5, todas as unidades serão transportadas para as seções eleitorais, uma em cada local de votação.

A geração de mídias, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) consiste em armazenar nos flashs cards (cartões de memórias) os sistemas de dados dos eleitores e também dos candidatos por meio da geração de tabelas que incluem o nome do candidato, partido, foto, cargo, número, seção e lista de eleitores com nome, número do título e dados biométricos.

Ainda são utilizadas as seguintes mídias: cartões de memória de carga, cartões de memória de votação, memória de resultado e cartões de contingência. Após a geração de mídias, vem o procedimento de carga, que significa transferir para as urnas os dados inseridos nos cartões de memória. As memórias de votação ficam em compartimento lacrado na urna e guardam as informações da votação. Por fim, a memória de resultado é aquela na qual, após o fechamento da seção, é gravado o resultado da votação e enviado para a totalização, em forma de pen-drive.

A expectativa é que apuração dos votos em Bragança seja concluída até às 20h30, ou seja, três horas e meia depois de encerrada a votação. O chefe da 27ª ZE, Marcos Mori, destaca que para agilizar o momento do voto é importante que o eleitor leve uma cola com o número de todos os candidatos. Ao todo, quem for às urnas deverá escolher seis candidatos. São eles: um deputado federal; um deputado estadual; dois senadores; governador (com o vice) e presidente (com o vice).

Bragança não terá votação biométrica, que é o sistema de identificação do eleitor através das digitais. O colégio eleitoral poderia ser superior ao oficial, não fossem os cancelamentos e suspensão de títulos.