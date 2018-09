Praça 9 de Julho deverá ser reinaugurada na próxima semana

Com a primeira fase das obras viárias na região da Praça 9 de Julho concluídas, a Prefeitura considera que o trânsito no local permitiu minorar os congestionamentos na região da Rua Arthur Siqueira e em frente ao McDonald’s/Banco Itaú. Apesar dos transtornos iniciais, a administração acredita que os resultados com as intervenções viárias foram satisfatórios para o fluxo de veículos.

O projeto contempla ainda a expansão da área de estacionamento, oferecendo mais de 20 vagas (em fase de marcação) em todo o entorno da Praça. Serão instaladas placas de sinalização e de indicação turística. As adequações e revisões vão convergir com as mudanças viárias previstas nas imediações do Lago do Taboão e Avenida dos Imigrantes.

A execução da reforma paisagística é feita pela empresa Raízes, Projetos, Acessórios e Manutenção de Jardins Ltda-ME. O sistema de iluminação, prestes a ser concluído, pela CSC Construtora Siqueira Cardoso Eirelli, com a instalação de refletores em LED, balisadores, spot embutido, piso par, luminárias públicas e postes de iluminação metálicos.

Os recursos para investimentos são de convênios firmados junto ao Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur). A previsão da Prefeitura é concluir as obras na próxima semana.