Apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro fizeram uma manifestação de apoio ao candidato do PSL nas eleições de outubro. Uma carreata foi realizada, com concentração realizada na Concha Acústica, na passarela Chico Zamper, no sábado, 22. A carreta percorreu várias ruas da cidade e terminou no Lago do Taboão, com algumas ações da militância. O grupo vestia roupas verde e amarela, carregavam bandeiras e faixas de apoio e a imagem de Bolsonaro. No domingo, motociclistas vão percorrer ruas da cidade também em apoio à candidatura de Jair Bolsonaro. A concentração será às 14 horas na Concha Acústica.