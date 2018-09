Executivo inicia recuperação e proteção de nascentes

Após definir a nascente situada no Parque Natural Municipal Petronilla Markowicz como modelo municipal, a Prefeitura dá início ao projeto de recuperação e proteção às nascentes do município. A primeira beneficiada é a que está situada na Avenida Ernesto Vaz de Lima, no Jardim Fraternidade, localizada numa área verde em frente ao prédio da Faculdade de Tecnologia – Fatec.

O projeto começou a ser desenvolvido na sexta-feira, 21, em comemoração ao Dia da Árvore, com o plantio de 350 mudas, de diversas espécies. Sobre a data festiva, mais um plantio foi realizado no Parque Natural Municipal Refúgio das Aves, situado no Jardim América, através de parceria com a empresa multinacional Amphenol e participação dos pacientes atendidos pelo Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II. Foram 35 árvores plantadas de espécies variadas em todo o entorno.