Cartório Eleitoral concluiu treinamento de mesários

No sábado, 22, nas dependências do NAPA (Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno), o Cartório Eleitoral concluiu o treinamento dos 1.136 mesários convocados para trabalhar nas eleições do próximo dia 7 de outubro, com a missão de garantir a segurança e a transparência do processo eleitoral em Bragança.

O primeiro treinamento foi realizado no dia 15 último e várias turmas receberam as orientações de como proceder durante a votação dos mais de 125 mil eleitores da cidade.

Inseminação – De acordo com informações, está previsto para amanhã, 26, o início do processo de inseminação de dados e lacração das urnas.

O pleito em Bragança este ano terá 284 seções em 42 locais de votação. A outra zona eleitoral da cidade, a 298ª, terá 50 seções, distribuídas por 8 escolas, e representa 15% do eleitorado local. Nessa zona também serão atendidos os eleitores de Vargem, Tuiuti e Pedra Bela.