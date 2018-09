Bragança registrou bom desempenho na geração de empregos em agosto

Entre janeiro e agosto deste ano, Bragança gerou 667 postos de trabalho formais. O mês de agosto, com um saldo positivo de 112 postos, foi o segundo consecutivo com mais contratações que demissões. No ano foram 11.152 admissões e 10.485 demissões, que propiciou um estoque de 667 trabalhadores com carteira assinada.

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregado) foram divulgados sexta-feira, 21, pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). Levando-se em conta os últimos doze meses, Bragança também tem resultado positivo em 484 vagas.

Setores – Dos cinco principais setores da economia local, o do Comércio, depois de muitos meses de resultados negativos, foi quem mais gerou vagas, com 46 admissões, seguindo de Serviços com 43, Construção Civil com 17 e Agropecuária com 4. Apenas a Indústria de Transformação demitiu, com o fechamento de 4 postos de trabalho.

Se computado os oitos meses deste ano, no entanto, a Indústria de Transformação foi quem mais gerou empregos: foram 505 vagas, à frente de Serviços, com 375 e Construção Civil com apenas 1. No período, o Comércio dispensou 116 trabalhadores e a Agropecuária mais 53.

Nos últimos doze meses o estoque é positivo em 484 empregos formais. E a Indústria de Transformação foi a que registrou contratações superiores às demissões: 598.