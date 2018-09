Braga encerra o ano com vitória diante do Taubaté

O ano de 2018 para o Bragantino, em competições oficiais, terminou no sábado, 22, no Nabizão, com vitória diante do Taubaté pela última rodada da Copa Paulista, torneio em que o alvinegro não conseguiu classificação para a próxima fase. Paralelamente ao torneio, o Bragantino disputava a reta final do Campeonato Brasileiro Série C, em que conquistou o acesso para 2019.

No jogo de sábado o time de Sérgio Ricardo (interino) liquidou a fatura logo no primeiro tempo e assinalou dois gols em apenas 20 minutos.

Até o apito final do árbitro mais algumas chances foram criadas pelas duas equipes, mas prevaleceu o maior entrosamento dos alvinegros. Os gols foram de Adriano Paulista, logo aos 3 minutos e Gustavo Vintecinco aos 21 também da etapa inicial. O placar poderia ter sido ainda maior se Anderson Ligeiro não tivesse desperdiçado uma penalidade.