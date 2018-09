Parlamentar pede retomada do Programa Pró-Vicinais na região

O deputado Edmir Chedid (DEM) voltou a defender na sexta-feira, 21, a retomada do Programa Pró-Vicinais, que foi destinado à recuperação das estradas rurais e das vias entre municípios do interior paulista. De acordo com o parlamentar, o incentivo para os transportes deve ser considerado como um dos principais fatores ao desenvolvimento do setor agrícola em nível estadual.

A primeira fase do Programa Pró-Vicinais – de um total de quatro – teve início há 10 anos com o intuito de garantir o escoamento da produção agrícola para os grandes centros urbanos, bem como melhorar o acesso da comunidade à zona rural. Também foi essencial para garantir o tráfego de veículos e a segurança dos usuários do sistema viário entre pequenos municípios do interior e litoral.

“Na prática, a conservação e a recuperação das estradas vicinais ainda é de responsabilidade das administrações municipais. Houve, no entanto, um consenso de que sem o apoio do governo do Estado seria praticamente impossível às prefeituras promover as melhorias necessárias ao sistema viário”, disse Edmir Chedid.

Em seu argumento, o parlamentar destacou as melhorias obtidas com a recuperação de estradas vicinais do Circuito das Águas e da Região Bragantina, como da Estrada Vicinal Benedicto Olegário Chiovatto, que interliga Bragança Paulista a Morungaba. “Neste caso em específico, já é preciso inclusive garantir mais recursos para a recuperação do pavimento asfáltico e da sinalização”, comentou.

A retomada do Programa Pró-Vicinais, ainda segundo o parlamentar, resultará no aumento da segurança rodoviária dos pequenos municípios, além de promover a integração demográfica e territorial. “Afirmei ao governo estadual que é preciso acabar de uma vez por todas com essa distância entre as zonas urbana e rural; é preciso garantir as mesmas condições para quem vive no campo”, afirmou.

Educação e saúde- O deputado Edmir Chedid garantiu que, para os pequenos municípios, o Programa Pró-Vicinais assume proporções ainda maiores, visto que é somente por intermédio de estradas vicinais que a comunidade da zona rural consegue acesso para os serviços básicos, como os de educação e saúde pública. “Sem vicinal não é possível garantir o transporte aos alunos ou ambulância aos pacientes do SUS.”