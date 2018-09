COPA PAULISTA: Desclassificado, Braga cumpre tabela contra o Taubaté

Após a derrota para o São Bernardo na quarta-feira, 19, o Bragantino encerra sua participação na Copa Paulista hoje, ás 15 horas, no Nabizão, diante do Taubaté. Com campanha pífia, o alvinegro também deve paralisar as atividades da equipe profissional após esse confronto.

A novidade da partida é a presença do técnico Marcelo Martelotti, no banco do Taubaté, ele que foi um dos integrantes da equipe de ouro do Leão no início dos anos 1990.

O time que sai jogando deve ser formando por atletas do sub-20 e uns poucos profissionais.