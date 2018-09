Arteris tem programação para Semana Nacional do Trânsito

As alterações no sistema viário na avenida D. Pedro I e Imigrantes tem provocado reações de motoristas por causa do trânsito ficar mais lento em horários de pico. São reações normais do ser humano quando sai de suposta zona de conforto ou do hábito calejado provocado pela rotina de transitar sempre pela mesma rota como se estivesse ligado no piloto automático.

Leia Coluna na integra