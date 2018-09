R$ 53,59 MILHÕES REPASSADOS À BRAGANÇA: Fazenda deposita R$ 370 milhões do ICMS aos municípios paulistas

O Governo do Estado de São Paulo depositou na terça-feira, 18, cerca de R$ 370,21 milhões em repasses de ICMS para os 645 municípios paulistas. O depósito feito pela Secretaria da Fazenda é referente ao montante arrecadado no período de 10 a 14 de setembro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

Os municípios já haviam recebido R$ 476,72 milhões no repasse anterior, realizado dia 11 último, relativo à arrecadação do período de 3 a 6/9 Com os depósitos efetuados esta semana, o valor acumulado distribuído às prefeituras em setembro sobe para R$ 846,93 milhões.

Os depósitos semanais são realizados sempre até o segundo dia útil de cada semana. Nos primeiros oito meses deste ano, a Secretaria da Fazenda depositou R$18,12 bilhões aos municípios paulistas.

Bragança – A Prefeitura local recebeu de janeiro até esta semana, R$ 53.592353,91. Com referência até agosto, a Fazenda do Estado também repassou R$ 27.643.212,41 do IPVA. Os dados relativos a setembro serão divulgados somente no início do próximo mês.