Cidade dos Esportes está sendo construída em Bragança

Complexo esportivo terá programa de intercâmbio de alunos-atletas para universidades americanas

Já está em fase de acabamento em Bragança a HTW Cidade dos Esportes, um complexo esportivo de alto padrão para preprar atletas estudantes para estudar e jogar em uma universidade americana através de bolsa de estudos.

A iniciativa veio da a HWT Sports, uma empresa voltada para a gestão esportiva e presta serviços nas áreas de gestão de clubes, assessoria esportiva, organização de eventos, formação de atletas, preparação esportiva e acadêmica para a admissão em universidades, por meio de intercâmbio esportivo.

A empresa tem como diretor técnico o ex-volante da seleção Marcelinho Paulista, que vê no projeto não só um grande negócio para suprir a demanda crescente de jogadores nas universidades americanas e, principalmente, uma forma de garantir o futuro de inúmeros jovens brasileiros que sonham em ser futebolistas, mas sem descartar a opção de formação superior.

“Sabemos que dos milhares que se dedicam ao futebol em escolinhas e categorias de base, poucos efetivamente se tornarão profissionais. Ao fazer o intercâmbio no qual jogará nos Estados Unidos e estudará numa universidade americana, inclusive com possibilidades de bolsas de estudo, nossos estudantes-atletas não só terão chances de se firmarem como, se isso não ocorrer, estarão adquirindo uma boa formação superior em outro país. Com isso, caso não se tornem profissionais da bola, terão outra profissão ou, se forem futebolistas, terão outra opção de mercado quando encerrarem a carreira”, disse Marcelinho, que é formado em Educação Física com especialização em Treinamento de Futebol.

Com a metodologia própria da HWT de preparação atlética desenvolvida por Marcelinho Paulista com ajuda de Rodrigo Leitão, doutor em Ciência do Esporte pela Unicamp, e a parte acadêmica supervisionada por Owen Yonehara, um professor de inglês nativo com mestrado na língua inglesa e certificação TESOL, o programa preparatório “Jogue nos EUA” trabalhará com garotos e garotas de 16 a 20 anos, com inscrições abertas a partir de setembro deste ano.

Todos os jovens interessados deverão efetuar a avaliação total check, que diagnosticará o grau de preparação de cada atleta nos parâmetros atléticos e acadêmicos refletidos na intensidade do campeonato universitário e na cobrança acadêmica da universidade nos EUA. Mais informações, bem como inscrições, estarão disponíveis a partir do dia 15 de junho no site www.joguenoseua.com.br .

O COMPLEXO

A HWT Cidde dos Esportes conta com um ecoestádio multiuso para receber entre cinco e sete mil espectadores, dois campos de futebol em tamanho oficial da FIFA, sete quadras de tênis, estacionamento para carros e ônibus, vestiários, uma sala de fisioterapia, piscinas, uma academia de musculação, um espaço de estudos, um refeitório, um salão de convívio e lazer, alojamentos e um hotel com 20 apartamentos, salas de reuniões, um auditório e um restaurante.

O mega empreendimento está sendo construído no bairro Mães dos Homens e tem uma área de 100.000 m² com conceitos de sustentabilidade que serve tanto aos esportistas profissionais e amadores quanto à comunidade local e será o primeiro na região que fará a preparação esportiva para intercâmbio com universidades americanas

A Cidade dos Esportes também receberá times profissionais e universitários do Brasil e do Exterior, para treinamentos, amistosos e atividades de lazer.

O local conta com serviço hoteleiro de primeira linha e salas de reunião, auditório e restaurante localizados no último andar do hotel preparados para realização de eventos e workshops, com uma vista para o estádio e as belas colinas bragantinas ao fundo. São 20 apartamentos modernos e confortáveis do Hotel HWT, além alojamentos com capacidade para receber de uma a quatro pessoas, com banheiro individual, televisão,minibar, pia e armários. Os membros de comissão técnica ou supervisores contam com um alojamento separado, composto por três quartos com beliches, banheiro, cozinha equipada, uma lavanderia e uma sala.

O espaço gourmet, localizado ao lado da piscina tem churrasqueira e forno à lenha.

Todo o complexo trabalha com o conceito de consciência ambiental e sustentabilidade e tem toda a água de esgoto tratada por plantas aquáticas em um tanque localizado na parte baixa do complexo antes de ser reaproveitada ou descartada à rede de esgoto.

Ecoestádio

O Ecoestádio da Cidade dos Esportes tem arquibancada criada a partir da escavação da terra e fileiras iluminadas por energia solar, aproveitamento da água pluvial para a irrigação do campo e outros conceitos da construção sustentável. Com capacidade para receber de cinco a sete mil espectadores, e tem suporte para, além de uma partida de futebol oficial, realização de shows e outros eventos. O campo de futebol tem a dimensão de 105 x 68 metros e conta com grama natural Bermuda Tifway 419, a mesma grama colocada nos estádios da Copa do Mundo do Brasil e da maioria dos complexos esportivos nos Estados Unidos.

Além do Eco estádio o complexo conta com dois campos de futebol de tamanho oficial localizados próximo da entrada principal. O campo com grama sintética (certificação FIFA duas estrelas em andamento) e o campo com grama natural Bermuda Tifway 419 possuem dimensão de 105 x 68 metros. Os dois campos são equipados com câmeras para análise de movimento com o software Dartfish e seguem a mesma consciência sustentável de toda a Cidade dos Esportes.

Quadras de Tênis

O futebol não é o único forte da Cidade dos Esportes que oferece condições ideais para a prática de tênis. Quatro quadras descobertas e três quadras cobertas com piso de saibro oferecem ótima condição de treinamento independente de condições climáticas. Uma pesquisa realizada pela empresa Lee Tennis mostra que 88% dos jogadores de tênis que entraram no Top 10 do ranking ATP entre 1973 e 2008 aprenderam a jogar tênis em quadras com piso de saibro. Todas as quatro quadras descobertas são equipadas com câmeras que transmitem informações ao Dartfish.

Condicionamento Físico – Além das quadras a Cidade dos Esportes conta com Piscinas para aulas de hidroginástica, treinamento regenerativo e outras atividades aquáticas e Academia de musculação completa para trabalhos de recuperação pós-lesão, treinamento de condicionamento físico e atividades complementares

Outras dependências

O local ainda conta com uma sala de aula e um espaço de estudo, equipados com mesas individuais e coletivas, lousa, computadores, um projetor e biblioteca, Refeitório com refeições saudáveis e cardápio desenvolvido por nutricionista especializada e um Espaço de Convívio e Lazer com mesas, sofás, televisões, videogames e mesas de ping pong para a descontração dos estudantes-atletas.