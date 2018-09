PROJETO PRONTO: Mercadão da Zona Norte pode gerar até 150 empregos diretos

Em reunião realizada terça-feira, 18, no Palácio Santo Agostinho, o prefeito em exercício, Amauri Sodré, recebeu o representante da empresa CITPlan, Renan Chama Martin, responsável pelo projeto executivo do Mercado Municipal que será construído na Zona Norte da cidade. Durante o encontro foi mostrado o escopo da arquitetura, da edificação e a infraestrutura, em animação.

O vereador Mário B. Silva destacou que o novo empreendimento poderá geram 150 novos empregos diretos, além de proporcionar aos produtores familiares rurais de Bragança e região, local adequado para a comercialização dos produtos, além de ser um local estratégico para atender as demandas quanto aos produtos oferecidos.

De acordo com Renan Martin, o projeto está praticamente finalizado e deve ser entregue até o final do mês. A etapa seguinte será enviá-lo para aprovação da CEF (Caixa Econômica Federal) e dar andamento á sua execução.

O Mercado contará com amplo estacionamento, inclusive com vagas para idosos e pessoas com deficiência e área construída só do mercado de 2.749 m². Toda a área tem 18.648,95 m².

Conforme prevê o projeto, no pavimento térreo serão 27 bancas para utilização do comércio e exposição de produtores; 3 bancas destinadas à açougues e peixarias; elevador e banheiros.

No mezanino, salas para administração, treinamento, copa exclusiva para funcionários; elevador para PCD, banheiros masculino, feminino e para PCD, área de depósitos e materiais de limpeza e administrativo, área para transporte vertical de mercadorias, saída de emergência, uma área construída de 350 m².

No 1º pavimento, praça de alimentação; bancadas de restaurantes; espaço gourmet; elevador para PCD; áreas para fraldário e amamentação; higienização; depósito de lixo e material de limpeza; transporte vertical de mercadorias, saídas de emergência em uma área construída de 799m². O terraço no primeiro pavimento terá área de 300 m², passarela para acesso à Rua Jun Ichi Ichimaru.

O Mercado será construído anexo ao Centro de Abastecimento Dr. Paulo Eiti Takazaki, popularmente conhecido como Ceasinha e a casa do Mel, situados no Jardim Fraternidade, que serão mantidos, com adaptações e reformas.