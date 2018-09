Preço do gás pode aumentar 5% a partir de hoje nas revendas locais

O preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) industrial e comercial aumentou na quinta-feira, 20, nas distribuidoras, de acordo com a Petrobras. O reajuste deve chegar a 5%, ou seja, o botijão de gás ficará pelo menos R$ 3,37 mais caro para o consumidor.

De acordo com dados levantados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), na última semana o preço do botijão registrou média de preço de R$ 70 nas revendas de Bragança. Dessa forma, este valor pode chegar a pelo menos R$ 75 caso a correção seja integralmente repassada.

De acordo com a Asmirg-BR (Associação Brasileira dos Revendedores de GLP), já houve aumento entre R$ 2 e R$ 4 em algumas revendas desde o início deste mês. Este reajuste pode chegar bem mais elevado ao consumidor devido à política do preço livre.

O preço médio da última semana era 1,43% maior do que o registrado em julho deste ano, quando girava em torno de R$ 66,48.

O preço do botijão de 13 quilos varia muito nas revendas. Ele pode ser encontrado no comércio local com diferença de até R$ 8 para entrega em domicílio.

Segundo a Asmirg-BR, outro agravante, que também pode ter reflexos no custo do botijão, é a oferta do produto, que sofreu alterações devido aos problemas com a Recap de Paulínia, localizada no Interior de São Paulo, que reduziu a oferta do produto para a revenda, de acordo com a associação.

Em outras palavras, caso a situação se agrave, devido à oferta e demanda, o preço do gás de cozinha pode aumentar ainda mais.

A Petrobras afirmou que a política de preços para o GLP de uso industrial e comercial vendido nas refinarias às distribuidoras tem como base o valor de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais, somado aos custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias.