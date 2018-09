Ciles foi reinaugurado no Parque dos Estados

Com a presença de autoridades, o Ciles do Parque dos Estados foi reinaugurado na quarta-feira, 19, e entregue à população do bairro. A recuperação do local foi feita pela empresa Fibra Experts, que investiu R$ 250 mil como contrapartida do loteamento Jardim Bonança.

O local agora tem nova iluminação, playground, mesas, cadeiras, caminho de pedrisco, paisagismo e traves de futebol onde antes era apenas um gramado. Os brinquedos que eram de metal foram substituídos por outros de madeira tratada. Segundo o gerente executivo da empresa, Stefan Fernandes Ries, uma segunda contrapartida, o prolongamento da Avenida Padre Lincoln Leme e a duplicação do trecho já existente, receberá recursos de R$ 7 milhões.