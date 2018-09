Cresce o número de afastamentos pelo INSS em Bragança

Bragança registrou aumento no número de trabalhadores afastados em virtude de problemas de saúde no primeiro semestre de 2018, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com o órgão, entre janeiro e junho de 2018 foram 2.213 concessões de auxílios-doença, um crescimento de 1,93% se comparado a 2017.

Segundo a agência de Bragança, a principal causa de afastamento dos trabalhadores é a hérnia inguinal, que registrou 43 casos. Em segundo lugar aparece a fratura ao nível do punho e da mão, seguida pela fratura de outros ossos do metacarpo, ambos com 36 casos cada.

Na opinião de uma engenheira em segurança do trabalho, que pediu para não ser identificada, a maioria das empresas segue as normas de segurança no trabalho, porém a cobrança em cima do trabalhador é maior. “Você fazer esse investimento nesse cuidado, na saúde ocupacional, é um investimento diretamente no que você vai ter retorno daqui um tempo. Você não vai ter gasto futuro com problemas de saúde”, afirmou.

Prevenção – Prevenir problemas por esforços repetitivos e má postura tem sido a saída encontrada por empresas de médio porte. Em algumas delas, os funcionários param alguns minutos por dia para fazer alongamentos e exercitar as articulações. Com orientação de uma educadora física, a atividade é fundamental para quem passa a maior parte do tempo sentado, digitando e conversando com os clientes.

Outra medida que adotam, além de exercícios, são as cadeiras com regulagem de altura e apoio para os pés para ajudar o funcionário a se manter numa postura correta durante o trabalho. Os investimentos têm bons resultados.

No primeiro semestre do ano passado foram concedidos 2.171 auxílios-doença previdenciários em Bragança. As três principais causas de afastamentos foram fratura ao nível do punho e da mão (62 registros), leiomioma do útero (42) e lumbago com ciática (30).