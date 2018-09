Mobilidade urbana preocupa e Prefeitura promove intervenções no sistema viário

Um dos principais problemas da vida moderna, a mobilidade urbana, tem sido tema de debates e discussões em quase todas as cidades brasileiras. Em algumas, tem chamado a atenção de gestores compromissados com o interesse público. É o caso de Bragança.

A administração municipal que assumiu no ano passado, segundo informações, contratou estudos para num primeiro momento minimizar os problemas que afetam a população e criar alternativas para o trânsito lento na maior parte da malha viária.

Reportagens da GB publicadas em junho e na terça-feira desta semana revelam dados alarmantes sobre um dos principais componentes da mobilidade urbana que a cidade enfrenta: a frota de veículos circulante. No mês passado alcançou a marca de 125 mil unidades, dados oficiais do Denatran, espantosa média de 75,48 veículos para cada 100 habitantes. Média superior à do Estado de São Paulo e do País. Em dez anos, o crescimento também foi assustador: 73%. Dentre os 645 municípios paulistas, Bragança ocupa a 27ª colocação com maior taxa de motorização.

Além da lentidão no trânsito, o fluxo se torna mais problemático com o volume de veículos de outras localidades que passam por Bragança, componente que se soma a outro para agravar ainda mais a mobilidade: apenas duas vias para escoar os veículos oriundos de rodovias que passam pelo município: as avenidas Pires Pimentel e Imigrantes.

Recente exemplo de como é importante o governo municipal estar tentando soluções que a população precisa: uma simples obra de remodelação de praça, no bairro do Taboão, provocou no bairro e imediações problemas naturais de uma obra refletindo nas principais ruas e avenidas, em especial na Pires Pimentel a Imigrantes.