Saúde terá orçamento de R$134,6 milhões no ano que vem

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que o Executivo enviará à Câmara nos próximos dias, foi debatido em audiência pública na quinta-feira, 20, no Polo da Universidade Aberta do Brasil.

Especificamente para a área da Saúde, a receita estimada para todo o ano que vem é de R$ 134,6 milhões, para as pastas da Saúde (Gestão da Secretaria, RH, Gabinete, Jurídico, dentre outros) e Fundo Municipal de Saúde (Gestão do SUS, Atenção Básica, Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em saúde e Assistência Farmacêutica). Também está incluso o Fundo Municipal de Recursos para Política de Álcool e Outras Drogas (FUMREAD), que não constava no orçamento. A apresentação do documento foi feita pelas secretarias de Saúde e Finanças.