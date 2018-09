Cinemark exibe 2ª temporada do Festival Kids, em parceria com a Universal Pictures

Os últimos meses de 2018 serão ainda mais animados nas salas da Rede Cinemark! De 22 de setembro a 4 de novembro, a Cinemark e Universal Pictures promovem a segunda temporada do Festival Kids, apresentado pela Illumination Entertainment – produtora de “O Grinch”, que chega aos cinemas em 8 de novembro.

Durante esse período, serão exibidas animações queridas do público em todos os complexos da Rede. A programação valerá para fins de semana e feriados, e as sessões ocorrerão a partir das 11h. Os ingressos terão custo de R$ 7 (meia) e R$ 14 (inteira).

A nova temporada do Festival Kids será composta por três filmes: “Meu Malvado Favorito”, “Pets – A Vida Secreta dos Bichos” e “Meu Malvado Favorito 3”– em alta definição e com o som dentro do padrão de qualidade da Cinemark.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site ou na bilheteria dos complexos. Para maiores detalhes sobre a programação, consulte o site www.cinemark.com.br.

Programação:

Meu Malvado Favorito – Dias 22, 23, 29 e 30 de setembro; e 6 e 7 de outubro – Tomado pela vilania, o supervilão Gru traça um plano diabólico para roubar a lua e chocar o mundo com sua maldade. Rodeado de um exército de minions, seus pequenos ajudantes do mal, Gru se prepara para destruir quem atravessar seu caminho. O que ele não contava é que no caminho encontraria seu maior desafio: três órfãs que o querem como pai.

Pets – A Vida Secreta dos Bichos – Dias 12, 13, 14, 20 e 21 de outubro – Max é um cachorro que mora em um apartamento em Manhattan e tem a vida dos sonhos de qualquer animal. Sua paz e seus privilégios acabam quando sua dona adota um novo cão chamado Duke, mas os dois precisam colocar suas divergências de lado quando um incidente os coloca na mira da carrocinha. Enquanto tentam fugir, os animais da vizinhança se reúnem para o resgate e para enfrentar uma gangue de bichos que moram nos esgotos da cidade.

Meu Malvado Favorito 3 – Dias 27 e 28 de outubro; e 2, 3 e 4 de novembro – Nos anos 1980, Balthazar Bratt fazia muito sucesso com série de TV, na qual interpretava o vilão chamado EvilBratt. Com a série cancelada, Balthazar se torna uma pessoa vingativa e inicia um plano para voltar a triunfar. Na missão de combatê-lo, Gru e Lucy são chamados pela organização anti vilões, mas acabam demitidos por não conseguirem capturá-lo. No filme, Gru ainda descobre o seu irmão gêmeo Dru, e os dois se juntam para derrotar Balthazar.

Serviço: Datas: a partir de 22/9. Aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11h, em todos os complexos da Cinemark. Valor: R$ 7 (meia) a R$ 14 (inteira)

Barato de Cinema – A Rede Cinemark realiza a promoção Barato de Cinema no complexo do Bragança Garden Shopping. De segunda-feira a quarta-feira, os clientes da Rede que frequentam o complexo podem assistir a filmes pelos valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), para sessões em 2D, e de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia), para sessões em 3D. Os valores promocionais não se aplicam às salas XD, Prime e poltronas D-BOX. Promoção não cumulativa e válida por período indeterminado. A programação completa do cinema pode ser consultada no site da Rede: www.cinemark.com.br.