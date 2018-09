Deputados eleitos vão compor a 19ª Legislatura da Assembleia

No dia 7 de outubro os eleitores de todos os municípios paulistas vão eleger os deputados que farão parte da 19ª Legislatura da Assembleia. A primeira foi instalada em 1947 e desde então os eleitos cumpriram mandato de quatro anos. Bragança teve dois deputados em toda a história do Estado, e um deles, Nabi Abi Chedid, foi o campeão em número de mandatos, com 10 consecutivos, ou seja, 40 anos de parlamento. Apenas outros dois deputados alcançaram essa marca: Antônio Salim Curiatti, ainda no cargo, e Vicente Botta, que faleceu dias depois de Nabi em 2006.

Com 9 aparecem Vadih Helu (que por muitos anos foi presidente do Corinthians) e Mauro Bragatto (que está no cargo), com 8 Vitor Sapienza e Campos Machado (ambos no cargo), Pinheiro Júnior e Januário Mantelli Neto (falecidos).

Sobrinho de Nabi, o deputado Edmir Chedid pode cumprir, se reeleito, o sétimo mandato, que o levará a um seleto grupo de parlamentares com maior tempo de permanência na Assembleia Legislativa.