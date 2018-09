pólio e sarampo: Secretaria divulga que Bragança alcançou a meta de vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde anunciou ontem que Bragança alcançou a meta estabelecida pelo Ministério e imunizou 97% das crianças durante a campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo. No total mais de 7,2 mil menores receberam as doses, para um público-alvo estimado em 7.032.

Segundo os dados, foram 7.231 doses da pólio (97,68%) e 7.210 contra o sarampo (97,39%).

No final da última semana, Bragança aparecia na lista de 162 municípios brasileiros que não tinham atingido o percentual de 95%.

A Secretaria diz que aguarda instruções do órgão estadual sobre prorrogação da campanha.