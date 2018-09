10 mulheres recebem a medalha Zilda Arns

Em reconhecimento às mulheres que se destacaram em áreas da atividade humana como educação, saúde e assistência social, a Câmara de Vereadores realizou na quinta-feira, 13, solenidade em que foram entregues a medalha Zilda Arns, em reconhecimento ao trabalho que realizaram

As homenageadas com a honraria foram Ana Lídia Piniano de Oliveira, Ana Paula de Oliveira Estevam Rodrigues, Aparecida Simão, Cleide Teixeira Sappak, Laíse Rochane de Medeiros, Letícia Mara Gonçalves Nascimento, Luiza Marques de Oliveira, Márcia Astrid Dubard, Maria Teresa Sagayama Ito de Oliveira Lima e Rosangela Aparecida Rodrigues Gonçalves.

O evento reuniu amigos, familiares e autoridades. Além dos vereadores que prestaram as homenagens, participaram da solenidade o prefeito em exercício, Amauri Sodré, acompanhado por sua esposa, Cleide da Silva, o 1º Tenente Fabiano Araújo Rosas, da 3ª Delegacia Serviço Militar, o promotor de Justiça, Jorge Braga Costinhas Júnior e secretários municipais.