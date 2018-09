SESSÃO DA CÂMARA: Prefeitura vai expor projeto do Mercado da Zona Norte

A Câmara Municipal realiza hoje a 33ª sessão ordinária do ano. Para a Tribuna Livre são previstas as participações dos secretários municipais Gislene Bueno, de Agronegócios, que vai falar sobre a Central de Processamento de Mel; e Cristhian Conte Lima, de Desenvolvimento Econômico, sobre o novo projeto do mercado municipal da zona norte. Conforme a GB divulgou anteriormente, foram liberados R$ 4 milhões para a construção do novo centro comercial daquela região da cidade. O prefeito Jesus Chedid autorizou a contratação do projeto executivo no mês de abril deste ano.

A verba foi destinada através de emenda parlamentar do deputado federal Paulinho da Força (SDD) e a contrapartida da Prefeitura será de R$ 40 mil.

Ordem do dia – Em discussão, Um projeto e duas moções serão discutidos e votados. A moção 51/18 sugere mudanças na Lei Complementar 163/1997, que trata sobre a exploração de serviços públicos no transporte coletivo e obras públicas relativas ao sistema de transporte em Bragança.

Considerando a proximidade da renovação do contrato para concessão, a moção requer ao Executivo que avalie algumas mudanças.

Já a moção 41/18 requer providências para realizar um mutirão gratuito de castração de animais, mediante através de um programa permanente de controle reprodutivo de cães e gatos. A pauta prevê ainda, em primeira discussão, o Projeto de Lei 35/18, que revoga a lei que instituiu a Semana de Conscientização e Combate ao Peso da Mochila Escolar.