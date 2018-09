Deputado defende aumento de recursos às entidades sociais

O governo do Estado poderá ampliar o repasse de recursos financeiros às entidades de assistência e desenvolvimento social, assim como para as unidades básicas de educação especial, de acordo com proposta defendida na quinta-feira, 13, pelo deputado Edmir Chedid (DEM). O parlamentar é favorável à medida como garantia das atividades realizadas gratuitamente à comunidade.

Ao defender a proposta, Edmir Chedid garantiu que a contribuição do governo do Estado tem sido fundamental à manutenção e consequente ampliação das atividades realizadas pelas entidades e organizações não governamentais (ONGs). “As entidades e organizações atuam justamente onde o Estado e o governo Federal não conseguem chegar com os seus equipamentos ou suas ações para garantir a melhoria da qualidade de vida da população”, disse.

Hoje, inúmeras entidades e ONGs cadastradas pelo governo do Estado recebem recursos financeiros para a realização de diversos serviços implantados à comunidade de baixa renda ou população que vive em situação de vulnerabilidade social. Além disso, existem ainda as indicações parlamentares realizadas anualmente para o orçamento estadual, que também resultam em benefícios diretos.

“A maioria dos deputados estaduais indica ao orçamento os recursos necessários para o custeio de instituições públicas e privadas de saúde sem fins lucrativos, bem como para o pagamento de custos de associações e entidades que atuam na atenção e nos cuidados às crianças e aos idosos e no tratamento de dependentes químicos. Por isso, defendi na Assembleia Legislativa a necessidade de o Estado não só manter, mas ampliar a destinação de recursos financeiros”, comentou.

Por fim, o parlamentar explicou que a destinação de recursos financeiros às entidades e ONGs cumpre uma série de critérios específicos, como a elaboração de projeto e a prestação final de contas.