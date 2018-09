Frota de veículos é um dos complicadores do trânsito

Bragança, assim como milhares de cidades, independentemente do porte, enfrenta problemas de mobilidade urbana. No caso de nossa cidade, com apenas duas vias para escoar o trânsito oriundo de rodovias que passam pelo município, as avenidas Pires Pimentel e Imigrantes, a situação é ainda pior.

A frota aumenta mês a mês e a malha viária vê a quantidade de veículos ficar maior devido ao tráfego flutuante, ou seja, aqueles que fazem uso das ruas e avenidas para seguir viagem.

De acordo com dados relativos a agosto deste ano, Bragança contabiliza uma frota de veículos com 125.371 unidades, dos quais 71.069 são automóveis, ou seja, 76% da população tem um veículo classificado como de passeio.

A Prefeitura, segundo informações veiculadas há algumas semanas, está desenvolvendo um novo Plano de Mobilidade Urbana, como forma de minorar o problema e reduzir o tempo gasto diariamente pelos motoristas.

Taboão – Com obras de remodelação da Praça 9 de Julho, o trânsito no bairro do Taboão se viu complicado e o tráfego se tornou lento em toda a rotatória São Francisco, que recebe veículos vindos de quatro diferentes direções.

Com a colocação de agentes de trânsito para ordenar o fluxo, a situação foi remediada, e mesmo com lentidão, o tempo de esperar ficou menor.