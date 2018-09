Jair Bolsonaro envia representante a Bragança

O candidato a vice-presidente da República pelo PSL, o general Antônio Hamilton Mourão, era esperado na noite de ontem na Loja Maçônica Luz Interior, porém compromissos de última hora impediram sua vinda e em seu lugar veio o general José Roberto Peternelli, acompanhado do major Castelo Branco, que falou durante 15 minutos com a imprensa e respondeu a questionamentos sobre o presidenciável Jair Bolsonaro e as propostas que tem para o País caso venha a ser eleito.

O militar falou sobre temas como a diminuição do Estado, sua desburocratização, melhoria do serviço público ofertado e a retomada do crescimento. Destacou valores da equipe de Bolsonaro e falou de forma genérica sobre Educação, Saúde e Segurança. Em outro enfoque, disse que um dos pilares de uma futura administração do PSL será a maior autonomia a ser dada a Estados e Municípios, “para evitar que prefeitos vivam pedindo recursos em Brasília”.

Em outro momento falou sobre a necessidade de se dar a importância devida ao setor de transportes, com investimentos não só em rodovias, mas também em ferrovias e cabotagem.

Na questão sobre Segurança, assinalou ser fundamental apoiar as polícias civil e militar de cada unidade da federação, e que o combate a corrupção deve ser questão de honra na administração Bolsonaro. Citou ainda que o presidenciável deve extinguir 15 dos 39 ministérios e perguntado sobre as Forças Armadas, frisou que elas devem cumprir seu papel constitucional.

A sede da Loja Maçônica foi totalmente tomada por representantes da sociedade civil e militar da cidade.

Duas horas antes da chegada da comitiva, correligionários do candidato Bolsonaro realizaram uma carreata pelas principais ruas da região central.