Inter lidera chance de título com 50%; Palmeiras é o 2º

O Internacional deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Brasileiro com a vitória no clássico contra o Grêmio, no último domingo. De acordo com o site Chance de Gol, o clube gaúcho tem 50,9% de chances de ser campeão nacional. O clube gaúcho tem os mesmos 49 pontos do vice-líder São Paulo, ficando à frente pelo saldo de gols. Apesar disso, o time paulista conta com apenas 18,2% de chances de título.

Terceiro colocado na tabela do Brasileiro, o Palmeiras aparece com mais chances que o time do Morumbi. A equipe de Felipão possui 25,3% de possibilidades de ser campeã.

Na parte debaixo da tabela, Botafogo e Vasco começam a acender a luz amarela em relação ao rebaixamento. Os dois times cariocas têm mais de 40% de chance de queda: 46,7% para o Botafogo e 40,7% para o Vasco. Os dois brigam com Sport (88,3%), Ceará (29,6%), Chapecoense (53,3%) e Paraná (99,8%), clubes que figuram na zona de rebaixamento.

Análise – A análise leva em consideração o local da partida (dentro ou fora de casa), o retrospecto recente e os adversários que restam a cada clube enfrentar.

Por causa disso, alguns clubes que estão atrás na tabela aparecem com mais chances de títulos que outros que estão à frente. O mesmo acontece na briga pelo rebaixamento, em que um time que já está na zona tem menos chances de cair do que um que figura fora dela.