Série C da LBF abre a fase de quartas de final

Com todas as partidas previstas para as 15 horas de amanhã, a Série C do Campeonato Amador terá os jogos de ida da fase de quartas de final, que vai qualificar quatro times para a semifinal.

De acordo com divulgação feita pela LBF, as partidas serão realizadas no Campo do Unidos (Tuiuti x Internacional); Campo do Legionário (Jardim Iguatemi x Sete Pontes); Campo do Ferroviários (Vargense x Água Comprida) e Campo do São Lourenço (Bandeirantes x Águas Claras). Nos mesmos locais as equipes jogam as partidas de volta, no domingo, 23.