Candidatos de Bragança recebem R$ 1,15 milhão para campanha

Os sete candidatos que disputam os votos dos eleitores de Bragança e cidades vizinhas nas eleições 2018, sendo 5 a deputado estadual e 2 a federal, já apresentaram à Justiça Eleitoral parte de suas prestações de contas e até ontem, 14, juntos, declararam um total de R$ 1.159.271,00 de recursos recebidos para gastar em suas campanhas eleitorais.

Dos sete, apenas três declararam ter recebido recursos. O candidato a deputado estadual Daniel José Pereira, do partido NOVO, foi quem mais arrecadou, R$ 559.271,00, dos quais 99% por doações de pessoas físicas. O deputado Edmir Chedid, do DEM, que busca um sétimo mandato, já declarou R$ 450.000,00, pouco mais da metade, 55,5% de recursos do próprio partido. A candidata Camila Marino, do PSB, informou ao TSE ter recebido R$ 150.000,00, a totalidade em repasse do partido.

Os candidatos à Assembleia Legislativa, Alexandre Acedo (PDT) e Basílio Zecchini Filho (PSB) não tinham nenhum registro de doações ou repasse partidário no TSE. O mesmo ocorre em relação aos dois candidatos a deputado federal, Sidney Guedes (PMN) e Renan Dias Oliveira (PSOL).

Os candidatos e diretórios estaduais e municipais de partidos políticos tinham prazo até quinta, 13, para apresentação de contas parciais ao órgão eleitoral. Quem não o fez incorreu em infração grave, que será apurada no julgamento da prestação de contas final, podendo levar à desaprovação das contas de candidatos e de partidos políticos.

A prestação de contas refere-se ao registro de movimentações financeiras ou estimáveis em dinheiro realizadas desde o início da campanha eleitoral até o dia 8 de setembro. O TSE destaca ainda que a ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o candidato e partido político da responsabilidade de prestar contas na forma prevista na legislação eleitoral.

As contas parciais são prestadas pela internet, por intermédio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE), com a discriminação dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha.

Candidatos e partidos têm outra obrigação imposta, que é a comunicação à Justiça Eleitoral, também por meio do SPCE, de todas as doações financeiras recebidas em até 72 horas a contar de seu recebimento. Após o término do prazo, a prestação de contas parcial de campanha de candidatos e partidos políticos com a identificação dos nomes e dos respectivos valores doados será divulgada na página do TSE, hoje, 15 de setembro.