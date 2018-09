Eleição inicia xadrez político por disputa pela Prefeitura em 2020

Ninguém tem dúvida sobre os motivos que levaram políticos sem nenhuma expressão além dos limites do município, que consequentemente lhes tiram as chances de vitória, a colocar suas candidaturas a deputado por Bragança. Analistas e políticos com muita experiência falam em pano de fundo para o pleito de 2020 na cidade, quando serão eleitos prefeito e vereadores. O artifício já foi usado em outras eleições e em muitos casos se mostrou eficaz.

Esse ‘xadrez’ político começa a movimentar algumas peças na cidade e quem está nas ruas pedindo votos agora, considera ter pavimentado pelo menos a metade do caminho para daqui dois anos.

A estratégia é dar subsídios para que os partidos tracem os rumos que pretendem tomar em relação à Prefeitura, principalmente sobre a força na urna que mostrarem agora.

Mesmo com direito à reeleição, os atuais ocupantes do Palácio Santo Agostinho deverão enfrentar muitos candidatos a prefeito, alguns com bom cacife eleitoral que, diante dos resultados de outubro, podem fazer a diferença em 24 meses.

Sete são os candidatos que disputam vagas para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados. Um tenta o sétimo mandato, dois são vereadores, outros não são calouros e um é neófito nesse processo.

Há ainda aqueles que não quiseram se expor agora, mas que em outras eleições municipais deram prova de que ainda têm folego para ir longe.

Nesse tabuleiro, a ordem é, desde já, colocar o adversário em ‘xeque’.