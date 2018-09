JANEIRO A JULHO: Número de mortes no trânsito de Bragança é 150% maior que o de 2017

Nos primeiros sete meses deste ano o número de mortes em acidentes de trânsito em Bragança cresceu 150%. Os números constam dos dados estatísticos da Secretaria de Estado da Segurança Pública. As ocorrências até julho somaram 25 mortes, todas por acidente de trânsito culposo. No ano passado, no mesmo período, foram 10 registros, 1 dos quais por acidente doloso (quando há intenção de matar).

A maioria dos casos está relacionada a colisões e atropelamentos e as vítimas em maior número são de motociclistas.

Além da imprudência daqueles que dirigem os veículos, também uma parte dos problemas poderia ser resolvida com estudos técnicos por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana, em busca de melhores soluções para o trânsito em muitos pontos da cidade, boa parte ligada a sinalização e semáforos.

Os acidentes que ocorrem nas rodovias que margeiam a cidade, também aumentam as estatísticas e, nesse caso, faltam investimentos do Estado na melhoria das estradas e nas condições de trafegabilidade.

Lesões – As lesões corporais provocadas pelo trânsito registraram redução nos primeiros sete meses deste ano. Segundo os dados da Secretaria foram 198, contra 249 no mesmo período do ano passado, uma queda de 25,7%.