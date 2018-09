Programa Imposto Ecológico reduz até 10% do IPTU ou ISS

Os munícipes que implementarem em suas residências alternativas sustentáveis, como os sistemas de captação da água da chuva, de reuso de água, de aquecimento hidráulico solar, de energia fotovoltaico, áreas permeáveis superiores a 50% do terreno, sistema artificial de construção de coberturas de edifícios, habitações ou estruturas de apoio, podem obter redução nos valores de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), entre 2% a 10%, que constam da lei que criou o Programa Imposto Ecológico.

A Secretaria do Meio Ambiente recebe os processos referentes ao Programa e encaminha técnicos para avaliações no local.

Durante as visitas, caso seja constatada a adoção dos sistemas alternativos em conformidade com o Programa, o pedido é encaminhado à Secretaria de Finanças para providências e concessão do benefício.