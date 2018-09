Bragantino ainda ‘briga’ por uma das quatro vagas na Copa Paulista

Depois da primeira vitória na Copa Paulista, goleada de 4 x 1 no Água Santa na quarta-feira, 12, o Bragantino ainda sonha em ficar com uma das quatro vagas da próxima fase.

Restam ao alvinegro quatro partidas e hoje a distância para o quarto colocado é de 5 pontos. Ou seja, para passar de fase terá que vencer todos os seus jogos, a começar neste domingo, diante do Santo André, que está na terceira colocação. Dois times praticamente já se qualificaram: São Caetano e Taubaté.

O Bragantino, além de vencer, precisa torcer para que São Bernardo, Santo André e Santos tropecem. E todos têm quatro partidas a fazer. A tarefa não é das mais fáceis, mas matematicamente é possível.

Depois do Santo André, o Leão tem um confronto ‘direto’ com o São Bernardo e por último recebe em casa a equipe do Taubaté.

Com a escalação da equipe principal, que encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Série C, em que conquistou uma das vagas para a Série B em 2019, é possível que o alvinegro conquiste a passagem para a segunda fase da Copa Paulista.

A campanha ruim ao longo de oito rodadas se deveu à participação do time com parte da equipe profissional reserva e atletas do sub-20.