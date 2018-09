De janeiro a junho, Bragança registra 108 multas por uso de celular ao volante

Mesmo proibido por lei e com aplicação de multa, o número de motoristas flagrados ao volante falando ao celular em Bragança, segundo balanço apresentado pelo Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP), se manteve estável. Quem faz uso do telefone móvel concorre para acidentes de trânsito que segundo pesquisas internacionais cresceram até quatro vezes mais nos últimos dois anos.

O total de multas aplicadas pelos agentes no primeiro semestre deste ano em Bragança foi de 108, ante 113 em igual período do ano passado. A média é de 18 multas por mês e não levam em conta as multas aplicadas nas estradas ou por fiscais do município. Se considerado todo o ano passado, foram 262 registros da infração.

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) o uso do celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito – atrás apenas de dirigir embriagado e excesso de velocidade.

A entidade calcula que, ao menos, 150 pessoas morrem por dia no País em decorrência de acidentes automotivos por distração causada pelo telefone móvel. A imprudência é um dos maiores fatores que causam acidentes no trânsito, que chega a matar 37 mil pessoas por ano no País.