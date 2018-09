LUIGI PICARELLI: Intervenção da Prefeitura põe fim às enchentes

O prefeito em exercício Amauri Sodré recebeu na quinta-feira, 13, em seu gabinete, o , sócio-proprietário da empresa João R. Valle & Cia Ltda. (Posto Capivarão), João Gustavo Lima Valle, situado na Avenida Dom Pedro I, para informar o início imediato das obras que colocarão fim ao problema do aterramento responsável pelo represamento das águas do ribeirão que liga o Lago do Santa Helena e Lago do Taboão, cujo problema originou uma ação judicial movida por moradores das redondezas em processo que arrastava por muitos anos.

Recentemente o Judiciário determinou a realização das obras de desfazimento de todo o aterro de responsabilidade da empresa João R. Valle & Cia Ltda., e para evitar novas demandas na fase de cumprimento de sentença, a Prefeitura interviu junto as partes litigantes para que realizassem um acordo visando a realização imediata das obras. Depois de algumas reuniões um acordo foi celebrado e homologado pelo Juiz da 2ª Vara Cível Dr. Frederico Lopes Azevedo.

Pelo projeto alternativo acordado entre as partes, os responsáveis pelo Posto Capivarão têm até dia 10 de dezembro para concluir a obra e construir uma série bueiros, como solução aos problemas de enchentes que afetam a região da Rua Francisco Luigi Picarelli, próximo ao lago Santa Helena e que também invadem imóveis nas proximidades, em especial da propriedade de Daisy Lourdes Maciel, autora da ação judicial.

Conforme informou o Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, Tiago José Lopes, e com a aprovação da Secretaria de Obras da Prefeitura, no projeto foi dimensionada uma série de bueiro ssimples, de concreto armado, com dimensões de 2,50 m x 2,50 m (livre), assentados paralelos às linhas já assistentes (2 galerias de 1,50 m de diâmetro), com a função de captar e encaminhar as águas das chuvas ao final da linha projetada. Ainda de acordo com o projeto, a obra acabará com as enchentes, pois se levado em consideração a maior chuva de 2018, em 11 de janeiro, de 38,8 mm/h, para a mesma chuva, a nova galeria suportará um volume de 1,93 vezes maior, ou seja, quase o dobro de capacidade.

Paralelo a isso, a empresa João R. Valle & Cia Ltda., também após interferência da Prefeitura, está realizando as obras de desobstrução de galerias de águas pluviais da área da empresa Telha Norte, que represavam as águas oriundas das margens da Variante do Taboão e que causavam enchentes nos imóveis da região conhecida como Bulgarelli/Del Orti.

Com as obras, mais as intervenções já realizadas pela Secretaria de Serviços na região, espera-se que na próxima temporada de chuva a cidade fique livre de dois pontos de graves alagamentos que causavam transtornos aos moradores e ao tráfego de veículos nas vias adjacentes.

Participaram também dessa reunião os secretários municipais Tiago José Lopes, de Assuntos Jurídicos; Aniz Abib Júnior, de Serviços; Marcelo Alexandre Soares da Silva, de Planejamento; Paulo Armando, de Obras e Jocimar Bueno do Prado, da Secretaria Especial de Gabinete.