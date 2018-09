Tesouraria da Prefeitura será desativada

A divisão de imprensa da Administração Municipal enviou na tarde de hoje (13) à imprensa local um informe que anuncia a desativação da tesouraria da Prefeitura a partir do próxima segunda-feria, 17. Segundo o texto a mudança seria por motivos de segurança orientados por especialistas no setor e também um apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A decisão vem bem em um momento de bastante insatisfação do contribuinte bragantino. Segundo várias reclamações recebidas pela redação da GB, desde a troca do sistema de informatica da Prefeitura, em meados de agosto passado, muitas foram as reclamações recebidas, desde problemas no emissor de notas, filas e filas para atendimento no Paço Municipal e dificuldade em efetuar pagamento, já que sem sistema muitos contribuintes que querem pagar, não conseguem nem consultar débitos anteriores à 2018 e nem pagá-los.

Confira aqui LOCAIS DE RECEBIMENTO os locais de recebimento, conforme informou a secretaria de Finanças.

Segue abaixo nota enviada pela Administração Municipal

“INFORME À POPULAÇÃO

A Prefeitura do Município de Bragança Paulista informa que a partir do dia 17 de setembro de 2018, será desativado o atendimento ao público realizado no setor de TESOURARIA do Paço Municipal, situado a Avenida Antônio Pires Pimentel, 2015, Centro, por motivo de segurança conforme orientação de especialistas no setor e de apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que pelo mesmo motivo recomendou que os serviços ali prestados sejam realizados exclusivamente por instituições bancárias.

Diante da decisão, a Administração informa que os tributos e taxas antes arrecadados na TESOURARIA devem ser agora recolhidos junto as instituições bancárias conveniadas com o Município conforme abaixo:

BANCO DO BRASIL – correspondentes bancários, caixas eletrônicos e Internet Home Banking,

BRADESCO – correspondentes bancários, caixas eletrônicos e Bradesco Expresso instalados em diversos estabelecimentos comerciais,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – no próprio Banco, correspondentes bancários, Casas Lotéricas, caixas eletrônicos e Internet Home Banking,

BANCO SANTANDER – correspondentes bancários, caixas eletrônicos e Internet Home Banking,

BANCO ITAÚ UNIBANCO – correspondentes bancários, caixas eletrônicos, Internet Home Banking,

BANCO MERCANTIL DO BRASIL – no próprio Banco, correspondentes bancários, caixas eletrônicos, Internet, Móbile e Office Banking.

Informa também que publicou edital de concorrência pública visando a seleção de Correspondente Bancário para atuar dentro do Paço Municipal equipado com a segurança necessária.

Por fim, informa que somente as taxas de protocolo de pequeno valor continuarão a serem recolhidas no Paço Municipal.

Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones (11) 4034 7117 da Central de Atendimento AGILIZA, (11) 4034 7102 do serviço CALL CENTER ou pelo endereço eletrônicoagiliza@braganca.sp.gov.br

Bragança Paulista, 13 de setembro de 2018.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

BRAGANÇA PAULISTA”