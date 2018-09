DECISÃO NÃO TERÁ PAULISTAS: Bragantino é eliminado nos pênaltis no Paraná

A fase semifinal do Brasileirão Série C terminou no domingo, com o empate entre o Operário-PR e o Bragantino. Foi o quarto empate entre as equipes este ano. A passagem do time paranaense para decidir o título aconteceu através de pênaltis, 4 x 2. O outro finalista é o Cuiabá, que depois de empatar em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, foi até a casa do tricolor e aplicou o clássico placas de 3 x 0.

Com 50% dos times nessa fase, o futebol paulista não vai decidir o título a partir do próximo final de semana.

O jogo – Em Ponta Grossa, até que o Bragantino jogou bem, neutralizando as jogadas de perigo do time da casa. Ambos os lados perderam inúmeras chances de abrir o marcador, porém esbarraram nas defesas, que estavam bem plantadas.

Mesmo sem cinco titulares (Fabiano vendido ao Vitória) e Vitinho (vendido ao Atlético Goianense), Matheus Peixoto e Adenilson (emprestados ao Sport Recife) e Lázaro (empregado ao CRB Alagoas) o alvinegro bragantino apresentou bom futebol e chegou a marcar aos 19 minutos do segundo tempo com Marquinhos, que foi anulado sob a alegação de impedimento, o que gerou muita reclamação por parte do Bragantino, que considerou o gol legítimo.

A decisão acabou nos pênaltis e o Operário foi mais feliz, anotando quatro cobranças, enquanto o Leão errou com Rafael Chorão e Guilherme Mattis.