VISITAS À REDAÇÃO

Basilio Zechini e Simone Cardoso – Na quinta feira, 6, o vereador e candidato a deputado estadual Basílio Zecchini e a candidata a deputada federal Simone Cardoso, ambos do PSB, estiveram em visita à redação da Gazeta Bragantina onde foram recepcionados pelo jornalista Paulo Alberti Filho. Na ocasião, os candidatos expuseram suas propostas de trabalho voltadas a região bragantina. Segundo os candidatos, as dificuldades de campanha serão amenizadas pelo voluntarismo de simpatizantes e da mesma estratégia eleitoral do ex-deputado Roberto Santiago que por motivos particulares não disputa a eleição deste ano.

Daniel José – O candidato do Partido NOVO, Daniel José, 30, esteve ontem visitando a redação da GB e expôs sua proposta e do partido baseada na renovação da política nacional e do parlamento paulista. Segundo ele sua candidatura não tem verba do fundo partidário e é financiada por empresários. Natural de Bragança Paulista, Daniel é economista com mestrado em relações internacionais e atua em consultoria na área de Educação.