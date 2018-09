Bragança e Atibaia geraram 85% dos empregos formais na região este ano

O emprego formal na região, computando-se as cinco maiores economias (Bragança, Atibaia, Amparo, Socorro e Serra Negra) registraram a criação de 967 vagas de emprego formal entre janeiro e julho deste ano. Bragança e Atibaia foram responsáveis por 85% do saldo positivo. Juntas contrataram 840 trabalhadores e apenas Serra Negra oscilou negativamente. Bragança somou 561 empregos com carteira assinada e Atibaia 379.

Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, relativos aos sete primeiros meses do ano.

Não fosse a economia crescente nas duas cidades com saldo positivo, e a região teria sido registrada a contratação de apenas 37 trabalhadores.

Se considerados os últimos doze meses, o quadro também é positivo em 860 empregos. Neste caso, também Serra Negra mais demitiu do que contratou.

Série – Em um recorte histórico, levando em consideração os dados do Caged desde 2011, a região foi a responsável por um saldo de 14 mil empregos.

Mesmo com saldo positivo na soma dos cinco principais municípios, economistas ouvidos pela GB dizem que a região precisa avançar na geração de emprego, sem o que não haverá uma recuperação mais rápida da economia.