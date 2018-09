Empresa inicia testes de fiscalização e monitoramento viário

A Prefeitura publicou na Imprensa Oficial de quinta-feira, 6, a agenda de testes junto a empresa SPLICE – Industria Comércio e Serviços Ltda, sobre o processo licitatório para fiscalização eletrônica e monitoramento viário do município.

Segundo o Executivo o objetivo de divulgar a agenda é “para que nenhum desencontro de informações possa afetar a presença de qualquer participante desse certame”.

De hoje até quinta-feira, 13, serão três apresentações dos softwares previstos no edital. Dos dias 17 a 21 de setembro, período de testes internos para elaboração do Laudo Técnico e outros testes que a Comissão decida fazer. Dos dias 24 de setembro a 3 de outubro os testes em campo dos equipamentos previstos no edital. No dia 24, a partir das 9h os trabalhos serão iniciados com os testes e a nova lacração externa do equipamento para a operação ininterrupta. Será permitida a presença de um responsável por cada empresa participante desse certame, na condição de ouvinte.