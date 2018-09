NÃO DEU! Desfalcado, Braga perde nos pênaltis e está fora da decisão

Sem quatro jogadores que formavam a espinha dorsal do time, o Bragantino foi eliminado no domingo, 9, pelo Operário de Ponta Grossa, na definição dos finalistas do Brasileiro Série C. Embora classificado para a Série B do ano que vem, a intenção do alvinegro era decidir o título. Os quatro jogadores que deixaram o clube foram Fabiano e Vitinho (em definitivo, para Vitória e Atlético Goianiense, respectivamente) e Matheus Peixoto e Adenilson, emprestados ao Sport Recife, além de Lázaro, emprestado ao CRB de Alagoas. Mesmo desfalcado, o alvinegro deu trabalho, teve um gol anulado que gerou dúvidas e acabou derrotado somente na decisão por pênaltis (4 x 2). O Operário vai decidir o título com o Cuiabá, que eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto.