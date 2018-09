Dep. Ramalho da Construção visita Bragança

O deputado estadual Ramalho da Construção (PSDB) e sua filha, vereadora por São Paulo, Adriana Ramallho, estiveram em Bragança no sábado, 8, visitando familiares e correligionários. Foram recepcionados pelos primos, Delio, Isaias, Oliveira Nogueira e pelo amigo, jornalista Paulo Alberti Filho e seguiram para reunião com moradores do Jardim Aguas Claras e região. O deputado Ramalho está em seu segundo mandato e tenta a reeleição. O parlamentar que também é presidente licenciado do SINTRACON (Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de São Paulo, se destaca na vida pública e sindical principalmente pelo trabalho desenvolvido na conquista de direitos e benefícios para trabalhadores da construção civil e profissionais agregados ao setor.