Disputa de Damas no II Festival Estudantil

da Redação

No sábado, 1º, foram realizadas no Salão Ari Ramos as competições na modalidade de Damas, que integram o II Festival Estudantil de Esportes e Lazer, em três categorias: Pré-mirim, Mirim e Infantil, masculino e feminino.

Na categoria pré-mirim participaram 10 alunos, na categoria Mirim, 6, e na Infantil, 5. A Classificação final ficou assim: categoria pré-mirim: 1º Colégio Objetivo (27 pontos;) 2º EM Desembargador Paulo Sergio Fernandes de Oliveira (23) e 3º EM Professor Orlando Pinto de Oliveira (22). Na categoria mirim, 1º EE Ismael Aguiar Leme (25 pontos); 2º Centro Educacional SESI (20) e 3º EE Professor Luiz Roberto Pinheiro Alegretti (18). Na categoria infantil, 1º EE Professor Luiz Roberto Pinheiro Alegretti (41 pontos); 2º Centro Educacional SESI (20) e 3º Colégio Objetivo (9).

Neste final de semana não serão disputados os jogos.