Futsal estreia com goleada na Liga Campineira

da Redação

Na última terça-feira,4, a equipe de futsal SEMJEL/Oportunity/FESB estreou na 36ª Copa Campinas – Liga Campineira. O jogo foi realizado no Clube de Campo de Bragança e os bragantinos venceram por 9 a 1 a equipe de medicina da Unicamp.Os próximos jogos serão em Santa Barbara d’Oeste (dia 10); em Bragança Paulista (18), Campinas (24) e 8 de outubro, 08/10, dia 16/10 em Bragança Paulista; 22/10 em Campinas; 30/10, em Bragança Paulista; 6/11, em Bragança Paulista e 12/11, em Valinhos.

Conseb – No dia 5 último foi realizada mais uma rodada da 18ª edição da Copa do Conselho de Bairros (Conseb) de Futsal, no Ginásio Municipal de Esportes Rubens Batazza, no bairro Planejada II.

No primeiro jogo a equipe do Tottenham venceu a equipe Molinari por 5 x 3. Na sequência, Kamikaze 5 x 0 Novatos.