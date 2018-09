Com três mudanças, Bragantino está escalado para tentar vaga na decisão

da Redação

Depois de perder quatro titulares absolutos, o lateral Fabiano, o volante Adenilson, o meio-campo Vitinho e o atacante Matheus Peixoto, o Bragantino tenta manhã, em Ponta Grossa (PR), a vaga na decisão do Brasileiro Série C, diante do Operário. Os quatro foram cedidos ao Vitória-BA (Fabiano em definitivo), Atlético-GO (Vitinho em definitivo) e Sport Recife (PE) (Adenilson e Matheus por empréstimo), para a sequência do Brasileirão A.

No jogo de ida houve empate em 0 x 0 em Bragança e qualquer resultado e vitória qualifica o vencedor em busca do título. Se novo empate ocorrer, a decisão será nos pênaltis.

Nos treinamentos da semana Marcelo Veiga fez alterações no time principal até chegar à escalação que considera ideal neste momento. Não existem problemas físicos ou de cartão, o que permite modificar apenas três vagas deixadas.

Segundo Veiga informou a GB, o time que começa jogando será formado por Alex Alves, Buiú, Lázaro, Guilherme Mattis e Marlon; Magno, Danilo Bueno, Rafael Chorão e Adriano Paulista; Marquinhos e Léo Jaime (Gustavo Vintecinco).