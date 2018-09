AMADOR SÉRIE C: Última rodada classifica oito para a próxima fase

da Redação

Termina neste domingo a primeira fase do Campeonato Amador Série C. Oito

equipes se qualificam para a fase de quartas de final, divididas em grupos de dois, com jogos de ida e volta. Quatro passam para a semifinal.

Sobem para a Série B no ano que vem os quatro clubes que disputarão a semifinal e outros dois eliminados nas quartas de final com melhor pontuação geral. Os oito que passam neste domingo devem obedecer a classificação de forma geral, e não por grupos.

Apenas a agremiação do Águas Claras está classificada, pois tem pontuação que não pode ser alcançada pelo nono colocado.

Os principais artilheiros desta fase são: Matheus Gomes (Internacional), com 6 gols; Paulo Henrique (Água Comprida), Gabriel (Poka Ropa) e Jean Carlos (União Três Marias) com 5 gols.

Os jogos da última rodada reúnem pelo Grupo A: José Domingues x Vargense (Campo Novo Paulista); Atibaianos x Sete Pontes (Campo do Atibaianos); Hípica Jaguari x São Francisco (Campo da Penha. GRUPO B: Bandeirantes x Nacional da Vila (Campo de Vargem); União Três Marias x Grêmio Boa Vista (Campo do Guaripocaba); Internacional x Águas Claras (Campo da Mãe dos Homens). GRUPO C: Água Comprida x Tuiuti (Campo da Água Comprida); Independente x União São João (Campo do Jardim Fraternidade) e Jardim Iguatemi e Poka Ropa (Campo da Santa Luzia).

Amador B – Por decisão da Liga Bragantina de Futebol, a decisão do título e da terceira colocação da Série B, não será disputada neste domingo. Segundo a entidade, a expectativa é que a final aconteça no Nabizão, estádio do Bragantino, no próximo domingo.

Menin e Nacional que decidem quem será o campeão, já estão qualificados para a Série A no ano que vem, e São Pedro e Vasco brigam pela terceira vaga do acesso.