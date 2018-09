UM ANO PARA NÃO ESQUECER: Alex Alves, o jogador mais importante da brilhante temporada do Bragantino

da Redação

Nem nos seus melhores sonhos o goleiro do Bragantino, Alex Alves, poderia imaginar que teria um 2018 como o que teve. Um ano para não se esquecer. Realizou um brilhante Campeonato Paulista e no Brasileirão Série C chegou ao ápice, em jogos com atuações destacadas e fundamentais.

Na disputa pelo acesso ao Brasileiro da Série B, no ano que vem, foi o responsável pela mais importante defesa do campeonato, ao evitar o gol do Náutico, na Arena Pernambuco, numa cobrança de pênalti, diante de 30 mil torcedores, que certamente desencadearia uma reação do ‘timbú’ que poderia levar à reversão da vantagem conquistada no jogo de ida e comprometer a classificação do alvinegro. Ao lado de Vitinho, Fabiano, Adenilson e Matheus Peixoto, compôs com absoluto sucesso a espinha dorsal da equipe durante toda a competição. Disputou 20 jogos de 21 partidas.

Nascido em Araçatuba, há 33 anos, Alex iniciou sua carreira como juvenil no Ituano, em 2001, onde permaneceu por cinco temporadas. Depois rodou por vários clubes até chegar ao Bragantino no final do ano passado. Casado, pai de um menino, Bernardo, conversou com a GB na tarde de quarta-feira, demonstrando absoluta confiança na conquista da vaga para a decisão do campeonato.

“Apesar da saída de alguns jogadores, nossa expectativa é de conseguir a vitória para decidir o título. Temos um elenco forte e unido, que fez da amizade o componente imprescindível para nossas conquistas, e um treinador que nos dá toda a estrutura tática e técnica de que precisamos. A união é o forte desse time”, assinalou.

O goleiro diz não ter dúvida de que este foi o melhor ano da sua carreira e que todos os objetivos foram alcançados, citando o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileiro Série C.

“Reconheço que o pênalti defendido contra o Náutico pode ter feito a diferença, mas o time tem jogadores de alto nível e o conjunto é que foi fundamental para nosso sucesso, além do apoio da nossa diretoria, torcida e imprensa. Fomos passo a passo, até cumprir as metas estabelecidas pela comissão técnica e agora podemos afirmar que o dever mais importante, que era o acesso, foi cumprido em sua integralidade”, enfatizou o goleiro.

Alex Alves vai permanecer no Leão por mais duas temporadas. No início desta semana foi chamado pela diretoria e firmou novo compromisso que vale até dezembro de 2020.